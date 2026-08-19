İstanbul'un Maltepe ilçesinde çocukların yaz akşamlarını eğlence ve sanatla geçirmeleri amacıyla düzenlenen 'Yaz Çocuk Tiyatroları' buluşmaları devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz Çocuk Tiyatroları'nın ilk gösteriminde 'Benim de Sesim Var' adlı oyun, 17 Ağustos Pazartesi günü Çınar Mahallesi Atatürk Parkı'nda çocuklarla buluştu. Saat 19.00'da başlayan gösteride çocuklar, eğlenceli hikâye ve karakterler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Programın ikinci gösteriminde ise 'Pucco'nun Rüyası' adlı çocuk oyunu, 18 Ağustos Salı günü Gülensu Mahallesi Nurettin Sözen Parkı'nda sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde minikler, aileleriyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. İki gün boyunca farklı mahallelerde çocuklarla buluşan gösteriler, yaz akşamlarına renk katarken çocukların tiyatroyla iç içe keyifli zaman geçirmesine de katkı sundu.

Maltepe'de çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla düzenlenen Yaz Çocuk Tiyatroları, önümüzdeki günlerde de farklı oyunlarla çocukları eğlendirmeye devam edecek