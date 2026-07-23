Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına Şirinevler Mahallesi'nde devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Şirinevler Mahallesi'nde yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçmek için bin 400 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediyor. Çalışmalar tamamlandığında yağmur suları güvenli şekilde tahliye edilerek bölgenin altyapı kapasitesi artırılacak.

Adapazarı Şirinevler Mahallesi'nin yağmur suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında bin 400 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

YAĞIŞLARA KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI

Yürütülen çalışmalarla yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Yeni hat sayesinde mevcut altyapının kapasitesi artırılırken, bölgenin uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir altyapı ağı oluşturuluyor.

KESİNTİSİZ VE PLANLI ÇALIŞMA

Ekipler mahallede günlük yaşamı en az seviyede etkileyecek şekilde çalışmalarını planlı olarak sürdürüyor. Projenin tamamlanmasının ardından yağmur suyu daha hızlı şekilde deşarj edilerek altyapının verimli çalışması sağlanacak.