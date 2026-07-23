İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte yürütülen yatırım projeleri ile eğitim alanındaki çalışmalar değerlendirildi. İstanbul'da 2026 yılında toplam 2,28 trilyon lira büyüklüğünde 1006 projenin uygulandığı açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Dönem Toplantısı'nda, kent genelindeki kamu yatırımları ve devam eden projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda paylaşılan verilere göre, İstanbul'da genel bütçe, özel bütçe, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) bütçeleri kapsamında toplam 1006 proje yürütülüyor. Projelerin toplam yatırım tutarı 2 trilyon 281 milyar 282 milyon lira olurken, 2026 yılının ilk döneminde 65 milyar 653 milyon liralık harcama gerçekleştirildi. Eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamada ise İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve halk eğitim merkezi projelerinin tamamlanarak hizmete alındığı belirtildi. Ayrıca güçlendirme ve onarım çalışmaları kapsamında okul binaları, kütüphane ve spor salonlarının da yenilenerek eğitim-öğretime kazandırıldığı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk altı ayında ise 30 yeni okul ve toplam 892 derslik hizmete açıldı. Açılan okullar arasında anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulları ve halk eğitimi merkezi yer aldı. Valilik, eğitim yatırımları sayesinde İstanbul'da ikili eğitim oranının son üç yılda yüzde 26'dan yüzde 19'a gerilediğini bildirdi.