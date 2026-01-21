Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını yaptığı sözlü tarih çalışmaları ile gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in somut ve somut olmayan kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve geleceğe hazırlamayı amaçlayan Bellek Ofisi, kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürüttüğü sözlü tarih çalışmalarını bilimsel temellerde ele alıyor.

Mersin'de yıllarını geçirmiş, kent tarihinin öznesi haline gelmiş ve kültürel mirasın canlı tanıklığını yapmış kişiler; profesyonel ekipman ve uzmanlar eşliğinde sözlü tarih çalışmasına önemli katkılarda bulunuyor.

BELLEK OFİSİ, KÜLTÜREL MİRASI KENT KİMLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİYOR

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve medeniyetlerin mozaiğini bünyesinde taşıyan Mersin, yakın tarihi ile de önemini korurken, kültürel mirasını kent kimliği ile birleştiriyor.

Kültürel mirasın sirayet ettiği her alanı nesiller boyu canlı tutmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bellek Ofisi aracılığıyla tarihe tanıklığı somut hale getiriyor. Mersin'in yakın dönem tarihine tanıklık eden isimlerin birinci ağızdan sunduğu bilgiler ve anılar; kentin geçmişini belgeleyen gazete, dergi, fotoğraf, harita, efemera ve eski evraklar ile destekleniyor.

Çeşitli materyalleri arşive kazandıran Bellek Ofisi, toplanan tüm belgeleri modern arşivcilik tekniklerine uygun şekilde koruyor ve kentin dijital hafızasını oluşturuyor. Kent kimliğini pekiştirmeyi, aidiyet duygusunu artırmayı ve kültürel mirası görünür kılmayı esas edinen tüm çalışmalar, tarihsel kaynaklar ile bu şekilde güçlendiriliyor.