Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği 'Sahne Sende' konserleri, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda vatandaşların coşkulu ilgisiyle gerçekleşti.

KÜTAHYA(İGFA) -Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sahne Sende' Konserleri, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın alanı doldurduğu konser programında aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Başkan Kahveci, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirerek neşeye ortak oldu.

Program boyunca vatandaşlarla ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ailelerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Sahneye çıkan Grup Son Söz, seslendirdiği eserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar da sahneye çıkarak şarkılar eşliğinde eğlenceli bir yaz akşamı geçirdi.

Toplumsal birlikteliği güçlendiren kültür ve sanat etkinliklerini önemsediğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrimizde her yaştan vatandaşımızın bir araya gelebileceği sosyal ve kültürel organizasyonlarının artırarak devam edeceğini ifade etti.



Gece boyunca eğlencenin eksik olmadığı konser programı, vatandaşlarımızın memnuniyeti ve alkışları eşliğinde sona erdi.