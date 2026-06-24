Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrimizin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin saha incelemelerinde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Ziraat Semt Pazarı yanında bulunan Kapalı Spor Salonu, Kütahya Çiniciler Çarşısı, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.



Gerçekleştirilen incelemelerde mevcut durum değerlendirilirken, planlanan çalışmalar, geliştirilebilecek alanlar, tesislerin işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

İlgili birimlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak düzenlemeler ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Millet Bahçesi ziyaretinde vatandaşlarımızla da bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, talep, öneri ve görüşleri dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği buluşmada vatandaşlarımızın beklentileri hakkında istişarelerde bulunulurken, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnaflarla gerçekleşen görüşmelerde fikir birliği anlayışıyla Kütahya'ya hizmet etmeye devam edileceği ifade edildi.



Sahada gerçekleşen incelemeler, ilgili alanlarda yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişleriyle tamamlandı.