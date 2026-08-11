Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Akkent Mahallesi Şehit Polis Melih Çimen Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akkent Mahallesi Şehit Polis Melih Çimen Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çalışma alanını Akkent Mahallesi Muhtarı Tuncay Ay ile birlikte gezen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahallede yürütülen çalışmalar ve bölgenin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muhtar Ay'ın görüş ve önerilerini de dinleyen Kahveci, ihtiyaçların sahada tespit edilmesinin hizmetlerin doğru ve verimli planlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

İncelemeleri sırasında asfalt çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle de bir araya gelen Kahveci, çalışanlara ikramda bulunarak emekleri için teşekkür etti ve kolaylıklar diledi.

Kütahya Belediyesi'nin, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek ulaşım konforunu artırmak ve daha güvenli yollar oluşturmak amacıyla asfalt ve yol iyileştirme çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.