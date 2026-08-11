Giresun Belediyesi, şehir altyapı ve kanalizasyon hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla önemli bir araç kazanımını daha filosuna dahil etti.

GİRESUN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından geçtiğimiz ay Giresun Belediyesi'ne hibe edilen, yaklaşık 9,5 milyon TL değerindeki kombine kanal temizleme aracı, belediye araç filosuna katılarak hizmet vermeye başladı.

Özellikle su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılacak olan yeni araç, altyapı çalışmalarında belediyenin müdahale kapasitesini artıracak. Modern ekipmanlarla donatılan kombine kanal temizleme aracının, kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve bakım çalışmalarında önemli kolaylık sağlayarak hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sunması bekleniyor.

Giresun Belediyesi'nin yaklaşık 9,5 milyon TL'lik bu önemli kazanımı, belediyenin kendi kaynaklarının yanı sıra kurumlar arası iş birliğiyle kente kazandırılan yatırımlar açısından da dikkat çekiyor.

BAŞKAN KÖSE'DEN TEŞEKKÜR

Aracın hizmete alınması dolayısıyla değerlendirmede bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve TBB Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Başkan Köse, 'Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Siyah plakalar Giresun Belediyesi'ne çok yakışıyor. Şehrimize gece gündüz demeden hizmet etmeyi sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.