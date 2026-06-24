Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların uzun süredir talep ettiği yol çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesi Kemikgeriş Mahallesi'nde beton yol çalışması gerçekleştirdi.

ORDU (İGFA) - Geçtiğimiz hizmet dönemi boyunca Akkuş ilçesinde toplam 175 kilometrelik yolu modern ve konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kemikgeriş Mahallesi'nde bulunan 1,2 kilometrelik güzergâhı da beton yol ile buluşturdu.

Yapılan çalışma sayesinde mahalle sakinleri daha güvenli ve rahat bir ulaşıma kavuşurken, bölgenin önemli noktalarından biri olan Çağman Yaylası'na ulaşım da daha konforlu hale gelecek. Özellikle yayla sezonunda yoğun olarak kullanılan güzergâhta gerçekleştirilen beton yol çalışmasının hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçelerdeki yol ağını daha modern ve dayanıklı hale getirmeye devam ediyor.