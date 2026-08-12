Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'okuyan ve okutan şehir Kayseri' vizyonuyla hayata geçirilen kütüphane yatırımları meyvelerini veriyor. Kayseri, kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde ilk 3'te yer alırken, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler 2026 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 734 bin 682 kişiyi ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür, sanat ve fikir dergisi Nihayet tarafından açıklanan, illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin veriler Türkiye'nin kütüphane haritasını ortaya koydu.

Verilere göre İstanbul 6 milyon 577 bin 638 kişiyle ilk sırada yer alırken, Batman 2 milyon 375 bin 18 kişiyle ikinci, Kayseri ise 2 milyon 192 bin 825 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kayseri'nin Türkiye genelinde ilk 3'te yer alması, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim, kültür ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik ortaya koyduğu vizyonun şehirdeki güçlü karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

2026'nın İlk 8 Ayında 1 Milyon 734 Bin Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 15 kütüphanede, 2025 yılındaki ziyaretçi sayısı toplam 1 milyon 893 bin 821 olurken, kütüphaneler 2026 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 734 bin 682 ziyaretçiyi ağırladı.

Kütüphanelere gösterilen yoğun ilgi, Kayseri'de özellikle öğrenciler ve gençler başta olmak üzere vatandaşların kütüphaneleri aktif biçimde kullandığını ortaya koyarken, aynı dönemde 250 binin üzerinde kitap da ödünç alındı. Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin toplam üye sayısı ise 403 bin 431'e ulaştı.

2020'den Bu Yana 10,5 Milyon Ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde 2020-2025 yılları arasındaki toplam ziyaretçi sayısı 10 milyon 534 bin 233 olarak gerçekleşti. Bu süreçte Kayseri'ye 10 yeni kütüphane kazandırılırken, Büyükşehir Belediyesi kentin eğitim ve kültür altyapısını güçlendiren yatırımlarına da hız verdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla kütüphaneler, yalnızca kitap okuma alanları olarak değil, öğrencilerin ders çalışabildiği, araştırma yapabildiği, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanabildiği modern merkezler olarak hizmet veriyor.

Öğrencilere Ücretsiz Çay, Çorba, İnternet ve Fotokopi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde vatandaşlara ve özellikle öğrencilere çok yönlü hizmetler sunuluyor. Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarının bulunduğu kütüphanelerde, üyelere ücretsiz fotokopi imkânı da sağlanıyor. Şubelerde sabah ve öğle saatlerinde öğrencilere ücretsiz çay ve çorba ikram edilirken, emanet dolaplarından sesli çalışma alanlarına, satranç köşelerinden televizyon izleme ünitelerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik imkânlar da sunuluyor.

Öğrencilerin güvenliğini ve giriş-çıkış kontrolünü sağlamak amacıyla turnikeli geçiş sistemi uygulanırken, yiyecek ve içecek otomatları da kütüphane kullanıcılarının hizmetinde bulunuyor.

Bebek Kütüphanesi ile Kitap Kültürü Daha Erken Yaşlara Taşınacak

Büyükşehir Belediyesi, kütüphane yatırımlarını çocuklara yönelik yeni projelerle de çeşitlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek Bebek Kütüphanesi Projesi ile çocukların küçük yaşlardan itibaren kitapla buluşturulması ve kütüphane kültürünün erken yaşlarda kazandırılması hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç'ın 'okuyan ve okutan şehir Kayseri' hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla, kütüphanelerin şehrin dört bir yanında daha geniş kesimlere ulaşması ve Kayseri'nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki güçlü kimliğinin daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kütüphane Seferberliği İlçelerde de Sürüyor

Kayseri'de kitap ve kütüphane kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmıyor. İlçe belediyeleri tarafından hizmete sunulan kütüphaneler de vatandaşların, öğrencilerin ve gençlerin kullanımına sunularak şehrin kültür ve eğitim altyapısına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin kütüphane yatırımlarıyla Kayseri genelinde çocukların ve gençlerin kitaba daha kolay ulaşabilmesi, ders çalışabilecekleri nitelikli alanlara kavuşması ve okuma alışkanlığının daha geniş kesimlere yayılması hedefleniyor.

Kayseri'nin kütüphane ziyaretlerinde Türkiye'nin ilk 3 şehri arasında yer alması; Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphane yatırımlarının yanı sıra ilçe belediyelerinin de şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği kütüphane hizmetlerinin ve Başkan Büyükkılıç'ın eğitime, gençlere ve kültüre yönelik ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor.