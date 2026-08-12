Kayseri'nin kütüphane kullanımında Türkiye 3.'sü olması, Talas'ta yıllardır sürdürülen okuma seferberliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesine sınır olması ve Kayseri Üniversitesini sınırları içerisinde bulundurmasıyla önemli bir öğrenci merkezi olan Talas'ta 7/24 Kütüphane, semt kütüphaneleri, 60'ı aşan apartman kütüphaneleri ve Gezici Kütüphane ile kitap ilçenin her köşesine ulaştırılıyor.

6 YILDA MİLYONLAR KÜTÜPHANELERLE BULUŞTU

Talas Belediyesinin yaklaşık 6 yıl önce hizmete açtığı 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, öğrencilerin ve kitapseverlerin önemli adreslerinden biri haline geldi. Günün 24 saati hizmet veren merkez zengin kitaplığı, çalışma alanları, çocuk bölümü ve kültürel etkinlikleriyle klasik kütüphane anlayışının ötesine geçti.

7/24 Kütüphanenin ardından Altıntepe, Abdülhamidhan, Hafize-Ahmet Güldal ve Mehmet Karamercan semt kütüphaneleriyle hizmet ağı mahallelere yayıldı. Talas Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerden bugüne kadar 1,5 milyona yakın kişi yararlandı.

KÜTÜPHANE ARTIK APARTMANLARDA

Talas'ın kütüphane hamlesinin en dikkat çekici projelerinden '100 Apartmana 100 Kütüphane' ile kitap ve çalışma alanları vatandaşların kapısına kadar götürüldü.

Apartmanlarda kullanılmayan uygun alanlar değerlendirilerek oluşturulan kütüphanelerin sayısı 60'ı aştı. Böylece çocuklar ve gençler, yaşadıkları apartmandan çıkmadan kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri güvenli alanlara kavuştu.

GEZİCİ KÜTÜPHANE KIRSAL MAHALLELERDE

Talas Belediyesi, kütüphane hizmetini ilçe merkezinin dışına da taşıyor. Gezici Kütüphane, Talas'ın kırsal mahallelerini dolaşarak çocukları kitaplarla buluşturuyor.

Gezici Kütüphane ile mahallelere giden ekipler, çocuklara yalnızca kitap okuma imkânı sunmuyor. Çocuklar, okuma etkinliklerinin yanı sıra geleneksel çocuk oyunları oynayarak doyasıya eğleniyor. Böylece kitap sevgisi, çocukların keyifli vakit geçirdiği oyun ve etkinliklerle bir arada kazandırılıyor.

Bu uygulamayla Talas'ın merkezinden kırsal mahallelerine kadar her çocuğun kitapla buluşması ve okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

BAŞKAN YALÇIN'DAN PERSONELE 'İYİLEŞTİREN KÜTÜPHANE' HEDİYESİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okuma kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaşmasına önem veriyor. Bu kapsamda Başkan Yalçın, 'İyileştiren Kütüphane'yi belediye personeline hediye ederek çalışanlarını da okumaya teşvik etti.

Kitabın, personelle buluşturulmasıyla okumanın yalnızca çocuklara ve gençlere yönelik değil, her yaştan insanın hayatına dokunan bir alışkanlık olması mesajı verildi.

BAŞKAN YALÇIN: 'TAM ANLAMIYLA BİR OKUMA DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin Türkiye 3.'lüğünün kentteki kütüphane kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Kayseri'mizin Türkiye 3.'sü olduğu kütüphane kullanım verileri gösterdi ki 6 yıl önce açtığımız 7/24 Kütüphanemiz, mahalle kütüphanelerimiz ve '100 Apartmana 100 Kütüphane' projemiz ile Talas'ta tam anlamıyla bir okuma devrimi gerçekleştirdik. Gururluyuz.'

Talas'ın önemli bir öğrenci merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, 'Erciyes Üniversitesine sınır, Kayseri Üniversitesini sınırları içerisinde bulunduran bir ilçeyiz. Gençlerimizin ihtiyaçlarını biliyor, onların ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve kitap okuyabileceği ortamları artırıyoruz. Kütüphaneyi sadece belirli bir noktada değil, mahallelerimizde, apartmanlarımızda ve kırsalımızda vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Çünkü kütüphaneler, geleceğimize yaptığımız yatırımlardır.' dedi.

7/24 Kütüphane ile başlayan, mahallelere, 60'ı aşkın apartmana ve kırsal mahallelere kadar uzanan kütüphane seferberliği Talas'ta kitabı, okumayı ve öğrenmeyi hayatın her alanına taşıyor.