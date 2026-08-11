Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 'Kocaelispor Müzesi', Yeşil-Siyahlı kulübün yaklaşık 60 yıllık tarihini tek çatı altında buluşturuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yeni futbol sezonu heyecanının yaşandığı Kocaeli'de, Yeşil-Siyahlı kulübün tarihini yaşatacak önemli bir kültür yatırımı kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Kocaelispor Müzesi', kulübün kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunu modern müzecilik anlayışıyla ziyaretçilere sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 2018 yılında imzalanan ve halen yürürlükte bulunan 'Ücretsiz Spor Okulları İş Birliği Protokolü' kapsamında hayata geçirilen müze, Kocaeli Stadyumu içerisinde bulunan 600 metrekarelik alanda yer alıyor.

HER AYRINTISI PROFESYONEL BİR ANLAYIŞLA TASARLANDI

Kocaelispor'un hafızasını gelecek kuşaklara aktaracak müzenin sergileme kurgusu, mekânsal yerleşim planları, ziyaretçi deneyimi ve tematik sergi akışı müzecilik alanında uzman ekiplerin ortak çalışmasıyla oluşturuldu. Özel bir firma tarafından hazırlanan konsept, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen inşa düzenlemeler ve teknik uygulamalarla hayata geçirildi. Her ayrıntısı özenle planlanan müze, ziyaretçilerine yalnızca eserlerin sergilendiği bir alan değil; Kocaelispor'un tarihini adım adım deneyimleyebilecekleri kapsamlı bir kültür rotası sunuyor.

Kocaelispor Müzesi'nin kuruluş sürecinde kulübe gönül veren bağışçıların katkılarıyla toplam bin 17 envanter bir araya getirildi. Müze koleksiyonunda kitaplar, dergiler, gazete arşivleri ile kulübe, futbolculara, üyelere ve taraftarlara ait hatıra eşyalarının da aralarında bulunduğu 30 farklı kategoride obje ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Her biri Kocaelispor'un farklı dönemlerine ışık tutan eserler, kulübün yalnızca sportif başarılarını değil; kentin ortak hafızasında bıraktığı izleri ve güçlü taraftar kültürünü de ziyaretçilere aktarıyor.

10 TEMATİK BÖLÜMDE ZAMAN YOLCULUĞU

Müze, Kocaelispor'un kuruluşundan günümüze uzanan hikâyesini kronolojik bir anlatımla sunan 10 tematik bölümden oluşuyor. Kulübün gelişim süreci, unutulmaz dönemleri, tarihi belgeleri ve yıllar içinde oluşan kurumsal kimliği, ziyaretçileri geçmişten bugüne uzanan etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Her bölüm, Yeşil-Siyahlı kulübün başarılarının yanı sıra Kocaelispor'un kentin sosyal ve kültürel yaşamındaki yerini de güçlü bir anlatımla ortaya koyuyor.