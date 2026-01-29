Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen workshopta çocuklar, atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenerek kendi el yapımı kağıtlarını üretti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Atık Kağıtlardan El Yapımı Kağıda Elekte Kağıt Yapım Workshop'u', çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediyenin Kent Konseyi Salonu'nda düzenlenen etkinlik, 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak planlandı.

Workshop'a Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ile Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci de katılarak miniklerle bir araya geldi. Uzman eğitmen eşliğinde iki seans halinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenirken, kendi el yapımı kağıtlarını üretme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazandı. Doğal üretim süreçlerini deneyimleyen minikler, çevre dostu alışkanlıkların önemini erken yaşta öğrenmiş oldu. Kütahya Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik eğitici ve çevre dostu etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, bu tür çalışmalarla toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.