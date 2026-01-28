TÜBİTAK, bu yıl 29 bin 739 proje başvurusunun yapıldığı 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ilişkin ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam bin 200 projenin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın 2026 yılı ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

Yarışmaya bu yıl 52 bin 45 öğrenci, toplam 29 bin 739 proje ile başvurarak rekor bir katılım sağladı. Ön değerlendirme aşamasında, projeler ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından titizlikle incelendi.

https://twitter.com/Tubitak/status/2016479621550653879

Değerlendirme sonucunda 12 bölgeden toplam 1.200 projenin, 2.592 öğrenci tarafından bölge yarışmalarında sergilenmesine karar verildi. Yarışma, lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalara teşvik etmeyi, projelerini yönlendirmeyi ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK, bölge yarışmalarına davet edilen öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Başvuru sahibi tüm öğrenciler ön değerlendirme sonuçlarına ilişkin detaylı bilgilere 30.01.2026 tarihinden itibaren pys.tubitak.gov.tr üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.