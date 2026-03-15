KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Türkan Dereli İlkokulu öğrencilerini ağırladı. 'Zabıta kimdir, ne iş yapar?' sorularına yanıt arayan minik öğrenciler, zabıta merkezini ziyaret ederek kurumun çalışma alanlarını yerinde görme fırsatı buldu. Programda çocuklara zabıtanın görev ve sorumlulukları anlatıldı.

GÖREV VE YETKİLER ANLATILDI

Ziyaret kapsamında Merkez Amiri Gökhan Öztürk ve zabıta memuru Neslihan Baydan, öğrencilere zabıtanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Ziyarette öğrencilere, zabıta ekiplerinin şehir düzenini sağlamak, vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak ve kamu alanlarında kurallara uyulmasını denetlemek gibi önemli görevleri olduğu anlatıldı.

MERKEZİ GEZDİLER, BİRİMLERİ İNCELEDİLER

Minik öğrenciler ziyaret sırasında zabıta merkezini gezerek birimleri yakından inceleme fırsatı da buldu. Zabıta ekiplerinin çalışma ortamını gören öğrenciler, merak ettikleri soruları sorarak meslek hakkında bilgi aldı. Büyük ilgiyle gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.