Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve kırsal bölgelerdeki tehlike arz eden ulaşım hatlarının güvenliğini çevrelerine çelik bariyer montajı yaparak arttırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kocaali sınırları içerisinde yer alan toplam 10 mahallede sürüş güvenliğini arttırmak için çelik oto korkuluk montajı gerçekleştirdi. Şu ana kadar yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta çalışmalar tamamlanırkenrisk teşkil eden ulaşım hatlarında güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Karasu ilçesinde, Hürriyet, Kancalar, Karanlıkdere, Kızılcık, Konacık, Kurudere, Kuyumculu ve Yenidoğan Mahallelerinde toplamda 4 bin 200 metre çelik oto korkuluk montajı gerçekleştirdi.

Kocaali ilçesinde ise Hızar Mahallesi'nde 303 metre, Küplük Mahallesi'nde 513 metre uzunluğundaki güzergâhlarda toplam 816 metre çelik bariyer uygulaması yapıldı.

Özellikle dar, yol kenarı risk taşıyan ve görüş mesafesi düşük bölümlerde uygulanan bariyerlerle sürücülerin can ve mal güvenliği artırıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte Sakarya'nın kuzey bölgelerindeki ulaşım hatları daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu.