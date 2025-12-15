Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılması hedefiyle hazırlanan proje hakkında bilgi aldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayan Kütahya Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Başkan Kahveci'ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Yenidoğan eşlik etti.

Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kahveci, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan deşarj sularının tarımsal sulamada kullanılması amacıyla hazırlanan proje üzerine değerlendirmelerde bulundu. Proje kapsamında, arıtılan suyun kalitesi, verimliliği ve sulamada kullanılabilirliğiyle ilgili fizibilite çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sürdürülebilir su yönetiminin Kütahya'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Kahveci, 'Su kaynaklarımızın doğru yönetilmesi, çevrenin korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi açısından hayati öneme sahip. Arıtılan suyun sulamada kullanılması, şehrimiz için örnek bir adım olacaktır' dedi.

Ziyarette ayrıca tesisin mevcut kapasitesi, devam eden çalışmalar ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler de ele alındı.