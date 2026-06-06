Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile bir araya geldi.

UŞAK (İGFA) - Ziyarette; yerel yönetimlerin güncel çalışmaları, Kütahya ve Uşak şehirlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak projeler, sürdürülebilir belediyecilik uygulamaları ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet anlayışı kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı tecrübe paylaşımının gerçekleştirildiği görüşmede, şehirlerin ortak değerlerini güçlendirecek iş birliği imkanları, iyi uygulama örnekleri ve yerel yönetimlerde verimliliği artıracak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediyeler arasındaki dayanışma ve ortak akıl kültürünün önemine vurgu yapılan görüşmede, vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunabilmek adına bilgi ve deneyim paylaşımının değerine dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a misafirperverliği ve nazik ev sahipliği için teşekkür ederken, ziyaret karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.