Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Bağlar Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların kontrollü yıkımını sürdürüyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi, yurttaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması amacıyla Muradiye Mahallesi'nde ortak çalışma yürütüyor. Uzun süredir kullanılmayan, zaman içerisinde fiziksel dayanıklılığını kaybeden ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kaldırılıyor.

Metruk yapılar çok yönlü risk oluşturuyor

Bakımsız kalan metruk yapılar, çökme ve yangın tehlikesinin yanı sıra çevre kirliliği, haşere oluşumu, madde kullanımı ve çeşitli asayiş sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle çocuklar ve çevrede yaşayan yurttaşlar açısından tehlike oluşturan yapıların kaldırılmasıyla mahalledeki güvenlik risklerinin azaltılması ve daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.