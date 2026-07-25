Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim merkezi olan Dijital Gençlik Merkezi'ni (DİGEM) hizmete açtı.

ANTALYA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' kapsamında hayata geçirilen merkez, yapay zekâdan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim verilecek. DİGEM, gençlerin dijital dünyada daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılması ve dijital dönüşüm sürecine aktif katılım sağlaması amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin İşleri' Projesi kapsamında açılan DİGEM; gençlere teknoloji odaklı eğitimler, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunuyor. Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi içerisinde kurulan DİGEM'in açılış törenine, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, ANSİAD Girişimcilik Çalışma Masası Başkanı Işık Yargın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE HAZIRLIYORUZ

Gençlerin geleceğine yatırım yapacak bir projeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiklerini söyleyen TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, 'Yaşadığımız dönem teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanını etkilediği büyük bir dönüşüm dönemi. Bu merkez Antalyalı gençler için bir adım olacak, amacımız gençlere sadece dijital beceriler kazandırmak değil, onları öğrenip üretebilecekleri birlikte çalışabilecekleri, fikir geliştirebilecekleri ve geleceğin mesleklerine hazırlanabilecekleri alanlar oluşturmak. DİGEM, klasik bilgisayar sınıfının ötesinde gençlerin dijital yeteneklerini geliştirip girişimcilikle tanışabilecekleri merkez olarak kurguladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

ANTALYA, GENÇLER İÇİN TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK

Açılışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, geleceğe yapılan en değerli yatırımın gençliğe yapıldığını belirterek, 'Bugün gerçekleştirilen açılış Antalya'nın dijital dönüşümüne yapılan çok önemli bir yatırım. Çünkü bu yatırım gençlerimizi geleceğine yapılabilecek en değerli projelerden biri. Gençlerimizi sadece geleceğin çalışanları olarak görmüyoruz, karar alma süreçlerinde etkin rol alan, üretebilen ve bu şehri birlikte yönetebileceğimiz en değerli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Antalya'yı teknolojinin, inovasyonun ve gençlerin girişimcilik merkezi yapmak istiyoruz. Temel amacımız; 18-29 yaş arasındaki, özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlerimizin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak, dijital becerilerini geliştirmek ve onları geleceğin yükselen mesleklerine hazırlayarak istihdam imkânlarını artırmak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yeni ufuklar için yol açmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

TÜM GENÇLER FAYDALANMALI

Dijital dönüşümün hızla ilerlediğini ve bununla birlikte yeni fırsatlar ile yeni beceri ihtiyaçlarının ortaya çıktığını ifade eden UNDP Türkiye Temsilcisi Mustafa Ali Yurdupak ise 'Yapılan araştırmalara göre 2025 ile 2030 arasında tüm dünyada 92 milyon meslek yok olacak ve 172 milyon yeni iş yer alacak. Artık iş dünyası ve yeni ekonominin gerektirdiği yetenek setine sahip genç bireylerin yetişmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 45 dijital gençlik merkezi açıldı. Gençlerin dijital ekonomiye etkin şekilde katılımlarını sağlamak ve araçlara erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu değişime tüm gençlerin hazırlanması için çalışıyoruz' diye konuştu. Açılışın ardından merkezi gezen protokol üyeleri, eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.