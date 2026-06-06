Karadeniz'de Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında Türk bayraklı 'DURU 67' isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu tekne batarken, kurtarılan 5 yaralı balıkçıdan biri yaşamını yitirdi.

ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'de Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında faaliyet gösteren Türk bayraklı 'DURU 67' isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre saldırı sonucu ağır hasar alan balıkçı teknesi battı. Olayın ardından bölgede bulunan Türk bayraklı 'BURAK KAYA' isimli balıkçı teknesi, denizde kalan 5 yaralı balıkçıyı kurtararak İnebolu yönüne hareket etti.

Teknede bulunan 5 yaralı balıkçı tahliye edilirken, durumu ağır olan Trabzonlu Cüneyt Varlık hayatını kaybetti.

SAHİL GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Saldırı ihbarının alınmasının ardından yaralı balıkçıların sağlık kuruluşuna ulaştırılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından acil müdahale planı devreye sokuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-96 gemisi, saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan 4 doktor, 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman ekip ile bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik unsuru, saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde, İnebolu Limanı'na yaklaşık 115 deniz mili mesafede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesine ulaştı. Hayatını kaybeden balıkçının naaşı ile yaralı balıkçılar Sahil Güvenlik gemisine nakledilirken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı.

Yaralı balıkçıların tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla Sahil Güvenlik gemisinin İnebolu Limanı'na dönüşe geçtiği bildirilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, hayatını kaybeden balıkçıya Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin inceleme ve araştırmalar sürüyor.