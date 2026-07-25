Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir'de beklenen sağanak yağışlar öncesi teyakkuza geçti. 20 ilçenin tümünde hazırlıklarına devam eden ve tedbirlerini alan ekipler, sel ve taşkın riski taşıyan kritik bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde şehrin altyapısını güçlendirecek dev yatırımları hayata geçiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Meteorolojinin yaptığı uyarıya göre Balıkesir'de etkili olması beklenen yoğun yağışlar öncesi teyakkuza geçti.

Bu kapsamda BASKİ, il genelinde cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu mazgallarında biriken yaprak, kum ve diğer atıkları temizlerken, kanalizasyon şebeke hatlarında oluşabilecek taşmalara karşı rögarlarda da tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek için yağmur suyu menfezlerini ve rögarları temizleyen BASKİ ekipleri, 20 ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. BASKİ 7/24 çalışma prensibiyle görev yaparken BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de sahadaki ekipleri yalnız bırakmıyor.