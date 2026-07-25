Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde atıl durumda bırakılan su kuyusunu kapsamlı bir çalışmayla yeniden devreye aldı. Yeni su havuzu yapımıyla birlikte yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacak hizmet, bölge çiftçisine can suyu oldu.

BALIKESİR (İGFA) - Tarımsal üretimi geliştirecek birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçiye can suyu olacak başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Akın'ın öncülüğünde Karesi ilçesi Naipli kırsal mahallesinde atıl durumda olan su kuyusu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından yeniden devreye alındı. Atıl durumdaki su kuyusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren BASKİ ekipleri, yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan projeyle bölge çiftçisini sevindirdi.

ÜRETİME CAN SUYU, ÇİFTÇİYE NEFES

Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde bulunan 40 lt/saniye debili su kuyusuna pompa takılarak kuyuyu devreye alan BASKİ ekipleri tarafından 150 metreküplük yeni bir su havuzu inşa edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bölgedeki çiftçilerin suya erişimi artırılarak yaklaşık bin dönüm tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Sulama işlemlerinde damla sulama sisteminin kullanılmasıyla hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak hem de su kaynakları daha verimli kullanılacak. Vahşi sulamayı önleyerek modern ve tasarruflu sulama yöntemlerini yaygınlaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti üreticiye de nefes aldırdı.