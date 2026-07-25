Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Zafertepe Mahallesi'nde yapımı planlanan Kent Lokantası'nın hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği inceleme kapsamında proje alanını yerinde değerlendiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, planlanan çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Bölgenin fiziki durumu, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve uygulama süreci hakkında değerlendirmelerde bulunulan incelemelerde, projenin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edileceğini belirten Başkan Kahveci, Kent Lokantası projesinin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmetine erişimi kolaylaştıracağını ifade etti. Zafertepe Mahallesi'nde planlanan yatırımın, mahalle sakinlerine ve çevredeki vatandaşlara önemli katkı sağlayacağını vurguladı.



İncelemelerin ardından teknik değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.