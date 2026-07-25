Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla haşereyle mücadelesini 20 ilçede dört mevsim aralıksız sürdürüyor. Sivrisineksiz bir yaz için ilaçlama ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde haşere ve larva mücadelesi ile kaynak tarama çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahada kesintisiz görev yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere Mücadele Birimi Ekipleri tarafından modern araç filosu ve çevreye duyarlı biyosidal ürünlerle 20 ilçede dört mevsim ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hem geleneksel teknikler hem de yüksek teknolojilerin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar kapsamında araçların ve saha ekiplerinin fiziki olarak erişemediği sazlıklar, bataklıklar ve sulak alanlarda zirai drone ile havadan larva ilaçlaması gerçekleştiriliyor.

GECE GÜNDÜZ TAM KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kaynak taraması ve larva mücadelesi kapsamında; rögarlar, fosseptikler, dere yatakları, durgun sular, Pazar yerleri ve çöp depolama alanlarında sivrisinek ve karasinek larva odakları düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu sayede zararlıların üremesi henüz başlangıç aşamasındayken engelleniyor. Ergin haşerelerle mücadelede akşam saatlerinde yerleşim yerlerinde ULV araçlarıyla uçkun ilaçlaması gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; parklar, mesire yerleri ve yeşil alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyor. Kapalı alanlar ve kanalizasyon hatlarında ise kanal sisleme uygulamaları yapılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak yürütülen bu çalışmalar, şehrin merkezinden en uzak mahallesine kadar geniş bir coğrafyada aralıksız sürdürülüyor.