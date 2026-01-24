Kütahya Belediyesi, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının öneminden hareketle, Sıfır Atık temalı eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KÜTAHYA (İGFA) - Program kapsamında; Kütahya 19 Mayıs Ortaokulu, Şehit Çağlayan Irmak Ortaokulu, Sevin Akdoğan Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelinerek toplam bin 300 öğrenciye çevre ve sıfır atık bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verildi.



Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; sıfır atık anlayışının temel ilkeleri, doğal ve sınırlı kaynakların etkin kullanımı, su verimliliği, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün çevresel etkileri öğrencilerimize örnekler ve uygulamalarla aktarıldı. Eğitimlerde, günlük yaşamda yapılabilecek basit ama etkili çevreci davranışların, sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı önem özellikle vurgulandı.



Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Market ile Mobil Atık Getirme Merkezi projeleri öğrencilere tanıtılarak, uygulamaların çevreye sağladığı katkılar anlatıldı. Atık türlerinin doğaya verdiği zararlar üzerinde duruldu ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılmasının çevre ve ekonomi açısından taşıdığı değer öğrencilerimizle paylaşıldı.



Kütahya Belediyesi, daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda, sıfır atık ve çevre bilinci eğitimlerini öğrencilerimizle buluşturmaya devam edecek.