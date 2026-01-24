Kaçak yapılarla mücadele eden Nilüfer Belediyesi, Balkan Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarına yapılan ve kent estetiğini bozan yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, hem rutin denetimlerde hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda tespit edilen kaçak yapıları tek tek yıkıyor.

Son olarak Balkan Mahallesi'nde kamu alanı üzerine izinsiz inşa edilen baraka tarzı yapılan kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı.