Kütahya Belediyesi tarafından, 30 Ağustos İş Merkezi'nin donanımını artırmak, vatandaşların gündelik yaşamına kolaylık sağlamak ve ulaşım ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirilen 'Taksi Durağı ve Halk Ekmek Büfesi' açılışı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyeciliğin temelinin insan hayatına dokunan, günlük yaşamı kolaylaştıran ve şehir kültürüyle uyumlu hizmetler üretmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında kısa süre önce İstiklal Mahallemize Muhtarlık Binası ve tuvaletler de kazandırıldığı vurgulayan Eyüp Kahveci, tamamlanan projelerin şehrimizin yaşam dokusuna değer katan bir hizmetler bütünü olduğunu ifade etti.



Yeni yapının yaklaşık 35 metrekare alanda faaliyet vereceğini belirten Kahveci, taksi durağı ile vatandaşların güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti alacağını, Halk Ekmek Büfesi ile de bütçe dostu ekmeğin sofralara bereket katacağını söyledi ve yapı içerisinde su yükleme noktasının da yer aldığını kaydetti.



'Tarihi Dokuya Uygun Tasarım'



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapının mimari tasarımının Anıtlar Kurulu onayıyla, bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlandığının altını çizerek, 'Biz hizmetlerimizi sadece bugünü düşünerek değil, şehrimizin kültürüyle, tarihiyle ve insanıyla uyum içinde geleceğe iz bırakacak şekilde üretiyoruz' dedi.



Kütahya Belediyemizin, 'Gönül belediyeciliği' anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Kahveci, projelerin değerlendirilmesinde 'Kaç metrekare?' değil, 'Kaç insana dokunuyor?' sorusunun rehber edinildiğine de vurgu yaptı.



Projede emeği geçen tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür eden Eyüp Kahveci, hizmetin Gazi Kemal Mahallesine, Kütahya'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.



Dua okunması ve kurdele kesimiyle devam eden açılış programına; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.