Açılışların ve vizyon projelerin belediyesi olan Kayseri Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliği ile Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Pirdede Kur'an Kursu'nun açılış törenini gerçekleştirerek hizmete kazandırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Mahallesine yapılan hizmetler için teşekkür eden Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Alan, 'Kayseri Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Bey'e çok teşekkür ederiz. Biz bir kere Kuran kursu talebimiz olduğunu söyledik, kendisi 1 yıl içinde yaparak hizmete sundu. Kendisine ne zaman bir işimiz düşse her zaman yanımızda ve isteklerimize hemen cevap veriyor. Yeni Kur'an kursumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.' dedi.

Hizmete sunulan Kur'an Kursunun kursiyerlerinin zihinsel, duygusal, sosyal ve dinî gelişimini destekleyeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış törenindeki konuşmasında şunları söyledi: 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet ediyoruz. Merkez İmam Hatip Okulu'nun ana binasını pandemi zamanında restore etmiştik. Şimdi de öğrencileri Türkiye birincisi oldu; maşallah. Kendilerini tebrik ediyorum. Rabbim tüm gençlerimizin ülkelerine faydalı olmalarını nasip etsin. Türkiye'de hayırseverler ile en çok proje yapan belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki hayırseverlerimiz 4 kişiler. Ahmet, İrfan, Penbe, İlmiye Pirdede. Yardımlarına biz de belediye olarak maddi destek vererek burayı el birliği ile hayata geçirdik. Cenab-ı Allah verenlerden olmayı nasip etsin. Şuanda Melikgazi'mizde açılışını yapacağımız, okul, kütüphane, sağlık merkezi, cami ve Kur'an kursları var. Bu mahallemizde yine Kazım Karabekir ilkokulu ve ortaokulu olmak üzere 2 adet okulumuzu bitirdik. Yapacak olduklarımız var. Rabbim her zaman böyle güzel insanlarla çalışmayı ve hizmet etmeyi nasip etsin. Zemin kat ve 1 kattan oluşan tesisimizin birinci katında ayrıca bayanların eğitimlerini alacağı sınıflar ile toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunuyor. Hayırseverlerimizin mekanı cennet olsun. Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur'an Kursu'muzun hayırlı olmasını dilerim.'

Kur'an Kursunun yapılmasına vekalet eden Hayırsever Arif Şahin de bir konuşma yaparak, bu hayır eserinin hayata geçmesine vesile olan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da bir konuşma yaparak, 'İl Müftülüğü olarak hem örgün hem de yaygın eğitim veriyoruz. 4-6 yaş dönemi Kur'an kurslarımızda 11 bin öğrencimiz var. Türkiye birincisiyiz. Dini eğitimin 7 yaşına kadar tamamlanması gerekiyor. Bu kursumuzda da hem yaygın hem de örgün eğitim yapılacak. Burası mahallemize bir ışık, bir nur olacaktır. Müessesemizin hayırlı olmasını diliyor, hayırseverimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, 'Kur'an'ın ilk emri Oku'dur. Allah'ın ismini ve manasını yer yüzünde yüceltmenin, nesillere öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu Kur'an kursunun açılmasına vesile olan Pirdede ailesine, kıymetli Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada görev yapacak olan hocalarımız da çok kıymetli. Buradaki öğrencilerimizin yetişmesine emek verecekler. Öğrencileri bol olsun. İnşallah nesiller boyu Kur'an öğrenme ilmi ve adabı devam eder.' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Yine Melikgazi Belediyesi, yine Mustafa Palancıoğlu, yine bir hayırseverimizle bir proje daha. Bir Melikgazi klasiğinde hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu her hafta yaşıyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanına sahip olan Melikgazi Belediye Başkanımıza bu hayırlara öncülük yaptığı için, halkımızın güvenine mazhar olduğu için teşekkür ediyor. Alkışlıyorum. Arif Şahin Bey'e de teşekkür ediyorum. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Sizler olduğunuz müddetçe bu memlekette ezanın sesi dinmeyecek, bayrak inmeyecek. Çünkü hayırseverlerimiz, mahallelimiz, belediyelerimiz, biz Allah'ın kelamının okunduğu yerde huzur buluyoruz. Dolayısıyla her yerde Allah'ın kelamı okunsun ve bilinsin. Bu Kur'an kursunun burada olması çok anlamlı. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun.' diye konuştu.