İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kayseri Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonunun başlamasıyla birlikte yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan'da daha yeşil, daha sağlıklı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir şehir hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmaların yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesine de katkı sunduğunu söyledi.

Parklardan bulvarlara, ağaçlandırma alanlarından kent ormanlarına kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarla şehrin yeşil dokusu her geçen gün daha da güçlendirene dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ımızı yeşille donatmak, şehrimizin yeşil dokusunu artırmak ve hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her mevsimin kendine özgü bir çalışma temposu var. Sonbahar dönemi ise özellikle ağaçlandırma çalışmalarımız açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirerek on binlerce ağacı ve fidanı toprakla buluşturuyoruz.' dedi.

Kayseri'nin yeşil alan varlığını artırmak için park, bulvar ve ağaçlandırma alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şehrimizin merkezinde kent ormanları oluşturuyor, yeni ağaçlandırma alanları kazandırıyor ve mevcut yeşil alanlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Fidanlığımızın ve seramızın altyapısını geliştirerek kendi bitkisel üretim kapasitemizi artırıyoruz. Böylece daha fazla alanı yeşille buluşturuyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının Kocasinan'ına bırakacağımız en değerli miraslardan biridir.'