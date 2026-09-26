Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Social Kulübü iş birliğiyle, çevre bilincini sporla harmanlayan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 'Hem sporumuzu yapıyoruz hem doğamıza nefes oluyoruz!' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında topluluk üyeleri ve doğaseverler, Kırlangıç Vadisi'nde plogging (yürüyerek veya koşarak çöp toplama) yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile kentin aktif topluluklarından Kayseri Social tarafından organize edilen bu çevre hareketi, Kayseri'nin saklı doğa harikalarından biri olan Kırlangıç Vadisi'nde hayata geçirildi. Kent genelinde çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, hem vadi içinde yürüyüş yaparak spor yaptı hem de kapsamlı bir çevre temizliği yürüttü. Etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de katıldı.

Etkinliğin amacına ve çevre vizyonuna dair açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, 'Kayseri'mizin doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir şehir bırakmak en büyük önceliğimizdir' dedi.

Taşçı, sporu ve doğa sevgisini bir araya getiren bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, 'Kırlangıç Vadisi'nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, modern dünyanın yükselen çevre hareketi 'plogging' sporu ve doğa sevgisini bir araya getiren örnek bir buluşmadır. Katılımcılarımızla birlikte hem hareket ederek sağlığımıza katkı sağlayacak hem de vadi boyunca atıkları toplayarak doğamıza nefes aldıracağız. Attığımız her adım ve temizlediğimiz her alan, yarının Kayseri'sine bıraktığımız en değerli miras olacak. Şehrimizin çevre vizyonunu güçlendiren bu anlamlı çevre hareketine öncülük ettiği ve doğaya verdiği kesintisiz destekler için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

Doğanın korunması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği etkinlikte, yürütülen çevre temizliği sayesinde vadiye yeni bir soluk kazandırıldı. Katılımcıların yoğun gayretiyle vadi genelinden yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı. Toplanan tüm çöpler, belediye ekiplerince çevreden uzaklaştırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı etkinlik dalgasıyla hem sporu teşvik etmeyi hem de katılımcıların doğaya doğrudan katkı sunmasını sağladı.

Geleceğin temiz Kayseri'sine katkı sunmak isteyen çok sayıda kulüp üyesinin ve doğaseverin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, çevre temizliği için gerekli olan tüm malzemeler belediye ekipleri tarafından sağlandı. Ayrıca katılımcıların vadiye rahatça ulaşabilmesi için gerekli olan ulaşım desteği de yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Kendilerine sağlanan otobüslerle etkinlik alanına varan katılımcılar, ellerinde atık torbalarıyla vadinin doğal dokusunu temizleyerek doğaya nefes oldular.

Kayseri Social Kulübü üyelerinden Ahmet Uğur Silvan, etkinlikte yarım tona yakın çöp topladıklarını kaydederek, 'Kırlangıç Vadisi gerçekten çok güzel bir yer. Bizim gibi ekipler gelip buraları daha temiz bulursa, gelip birlikte daha güzel bir yürüyüş yaparsak çok mutlu oluruz. Bize bu etkinliğimizde öncülük eden Dr. Memduh Büyükkılıç'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz' dedi. Rabia Keskin isimli kulüp üyesi gönüllü genç de vadinin güzelliğine dikkat çekerek, tüm vatandaşlara doğaya karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Keskin, etkinliğe katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Gönüllülerden Furkan Geçim, Büyükşehir'in desteği ile güzel bir etkinlik düzenlediklerini dile getirirken İzzet Yavuzer ise etkinliğin tüm katılımcılarına teşekkür ederek daha temiz bir çevre vurgusu yaptı ve desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.