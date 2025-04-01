Kurumlar Vergisi'nde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi 1 Nisan itibariyle başladı. Mükellefler Nisan ayının sonuna kadar beyanname verebileceği gibi ödemeler de yine 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Kurumlar Vergisi'nde beyan ve ödeme dönemi 1 Nisan Salı günü itibariyle başladı.

Mükellefler geçmiş yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan'a kadar verebilecek. Ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden yapılabilecek

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.

UYUMLU MÜKELLEFLERE YÜZDE 5 İNDİRİM

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekirken, finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden kapsam dışı tutuldu.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

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