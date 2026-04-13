ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla desteklerine devam ediyor.

Çubuk ilçesi Kızılca Mahallesi'nde 1967 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve 2014 yılında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen atıl durumdaki 'Kızılca Göleti' suya kavuşmaya başladı.

SU SEVİYESİ YÜZDE 80'E ULAŞTI

Son yıllarda yağış rejimindeki azalma, artan buharlaşma ve beslenme kanalının işlevini kaybetmesi nedeniyle kuruma riskiyle karşı karşıya kalan gölette kapatılan ve üzerine yapı yapılan kanallar tekrar açılıp yol-kanal geçişleri yeniden düzenlendi.

Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Azman Deresi'nden açık kanal ile beslenen göletin su seviyesi yüzde 80'e ulaştı.

Çubuk merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Kızılca Göleti, 400 bin metrekare sulama alanına ve 448 bin metreküp depolama hacmine sahipken ortalama derinliği ise 4 metreye ulaşabiliyor.

Aynı zamanda yerel ekosistem ve toplumsal yaşam için büyük önem taşıyan gölet özellikle angut kuşunun ve diğer göçmen kuşların uğrak yeri olma özelliği de taşıyor.

Gölette gözle görülür bir şekilde doğal yaşam yeniden canlanırken, kurak geçen yaz ayları sebebiyle tükenme noktasına gelen gölet ekosisteme yeniden umut ışığı olmaya başladı.