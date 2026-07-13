Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin uygun fiyatla ürüne erişiminin desteklenmesi amacıyla ithalat vergisinin 31 Ağustos 2026'ya kadar yüzde 5 olarak uygulanacağını açıkladı. Yeni sezon hasadının piyasaya girmesiyle birlikte uygulamanın sona ermesi planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisine geçici düzenleme yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, piyasadaki arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve tüketici ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde karar alındığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılında yaşanan aşırı yağış gibi iklim kaynaklı olumsuzlukların etkilediği kuru soğan arzında denge sağlanması amacıyla ithalat vergisi geçici olarak yüzde 5'e çekildi.

Düzenleme, piyasayı rahatlatacak seviyede arz sağlanmasının beklendiği 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık, yeni sezon kuru soğan hasadının piyasaya yoğun şekilde girmesiyle birlikte iç piyasa dengesinin yeniden kurulmasının öngörüldüğünü, bu nedenle 1 Eylül 2026 itibarıyla mevcut yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisinin yeniden uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, üretici ve tüketici refahının birlikte gözetileceği, piyasadaki fiyat ve arz gelişmelerinin yakından takip edilerek ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade edildi.