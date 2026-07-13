Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken, perakende ticaret satış hacminde yüzde 13,7'lik artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in yayımladığı Mayıs ayı verilerine göre, ticaret satış hacmi endeksi (2021=100) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düştü.

Alt sektörler incelendiğinde, aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1,7, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 7,8 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 13,7 yükseldi.

AYLIK TİCARET HACMİNDE SINIRLI ARTIŞ

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 geriledi. Perakende ticaret satış hacmi ise aynı dönemde yüzde 2,4 yükseldi. TÜİK verileri, mayıs ayında özellikle perakende ticaretteki hareketliliğin devam ettiğini, buna karşılık toptan ticaret tarafında yıllık bazda daralma yaşandığını ortaya koydu.