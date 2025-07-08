Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden kuru meyve sektörü, ihracatçıların şampiyonlar ligi olan TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 12 firmayla yerini alırken, kuru meyve sektöründe listeye giren 12 firmanın 11 tanesi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalardan oluştu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ına imza atan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılında TİM İlk 1000 Listesi’nde 10 firmayla yer alırken, 2024 yılında listedeki firma sayısını bir artırdı. Egeli kuru meyve ihracatçıları 2024 yılında 657 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdılar.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden TİM İlk 1000 Listesine giren 11 firmanın tamamı 2023 yılına göre listede daha üst sıralara yükseldiler. TİM İlk 1000 Listesine giren EKMİB üyelerinin 7 tanesi İzmirli firmalar olurken, Manisa’dan 3 firma, Aydın’dan 1 firma listeye girdi.

IŞIK: “KURU MEYVE SEKTÖRÜ GÜCÜNÜ ARTTIRDI”

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının 2024 yılında yüzde 15,5’luk artışla 1 milyar 607 milyon dolardan 1 milyar 856 milyon dolara çıktığını paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu ihracatın 1 milyar 100 milyon dolarlık dilimini Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğini, TİM İlk 1000 Listesi’nde yer alan 12 kuru meyve ihracatçısı firmanın 11’inin Ege Bölgesi’nden olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kuru meyve sektöründe ilk 5 firmanın hepsi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi firmalardan oluştu.

Manisa merkezli Özgür Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da sektörünün ihracat şampiyonu oldu. Özgür Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel sıralamada da 82 basamak birden yükselerek 299. sıradan 217. sıraya yükseldi.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe İzmir merkezli Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 yılında Türkiye ikincisi oldu. Firma, genel listede de 416. basamaktan 388. basamağa ilerledi.

Kuru meyve ihracatında 200 yılı aşkın deneyime sahip olan PAGYSA Pamuk Gıda Yerli Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. firması 2024 yılında bir basamak yükselerek sektöründe Türkiye üçüncülüğü mutluluğu yaşadı. PAGYSA, genel sıralamada da 93 sıra birden yükselerek 383. sıranın sahibi oldu.

Organik ürün ihracatında Türkiye lideri olan Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuru meyve ihracatında listede dördüncü sıraya adını yazdırdı. Işık Tarım, TİM İlk 1000 firma listesinde 312. sıradan 289. sıraya çıktı.

Kuru meyve ihracatında Türkiye beşincisi, İzmir merkezli K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. oldu. Firma, TİM İlk 1000 listesinde de 29 basamak ilerledi ve 285. sıranın sahibi oldu.

TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’ne Aydın’dan giren tek kuru meyve ihracatçısı firma olan Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Genel sıralamada 20 sıra ilerleyerek 610. sıraya yerleşti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi SUER Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. sektöründe sekizinci olurken, Türkiye genelinde 642. sıradan 631. sıraya çıktı.

TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde önemli sıçrama yapan firmalardan birisi de 78 sıra ilerleyen ANATOLİA Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. oldu. Firma, sektöründe de 10. sıraya adını yazdırdı.

Manisa merkezli Tuğrul Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. TİM İlk 1000 Listesine 2024 yılında 890. sıradan girmeyi başarırken, sektöründe de en çok ihracat yapan 11. firma olma başarısı gösterdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi iki firma TİM İlk 1000 Listesi’nde yer almalarına karşın isimlerini kamuoyu ile paylaşmamayı tercih ettiler.