Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesi'nin gelecekteki içme suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla 12 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen içme suyu terfi hattı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri'nin merkezinden ilçelerine kadar her noktada yaşam kalitesini yükseltecek altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürerek, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam ediyor.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KASKİ, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde de önemli bir içme suyu yatırımını hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların yaşam kalitesini artıran altyapı yatırımlarını Kayseri'nin her noktasında kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, 'Hem merkezimizde hem de ilçelerimizde geleceği planlayan yatırımları hayata geçiriyoruz. Sarıoğlan ilçemize bağlı Ilıca Mahallemizde artan nüfus ve gelişen yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayacak önemli bir projeyi KASKİ'miz aracılığıyla sürdürüyoruz' dedi.

Toplam yatırım bedeli 12 milyon TL olan projenin tamamlanmasıyla birlikte Ilıca Mahallesi'ndeki yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının daha güçlü bir altyapıyla karşılanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: 'Yatırımımız sayesinde su iletim kapasitesi artırılırken, hizmet kalitesi de daha üst seviyeye taşınacak.

Bölge sakinlerimiz kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşacak. Proje kapsamında 3 bin 100 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 1 adet 50 ton kapasiteli prefabrik içme suyu deposu ile sistemin daha verimli ve güvenli işletilmesini sağlayacak 1 adet 10 ton kapasiteli maslak inşa ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz bu yatırımla birlikte Ilıca Mahallemizin içme suyu altyapısını güçlendiriyor, bölgenin gelecekte oluşabilecek yerleşim ve nüfus artışına da cevap verebilecek nitelikte sürdürülebilir bir sistem oluşturuyoruz. Kayseri'mizin her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.'