İçişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyeti ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ö.A.K.'nın Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan Polisi'nin ortak çalışması sonucu aranan bir şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımına göre, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs gibi olaylara karışan ve bu suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen Ö.A.K.'nın izine ulaşıldı.

Hakkında 'kasten adam öldürme', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ile iki ayrı 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Bakü'de yakalandı.

Şüpheli, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelenin hem Türkiye sınırları içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek operasyonda görev alan polis ekiplerine ve Azerbaycan Polisi'ne teşekkür etti.