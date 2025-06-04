TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı öncesinde Meclis personeliyle bir araya gelerek bayram tebriklerini kabul etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Genel Sekreter Talip Uzun ile birlikte Meclis personelinin bayram tebriklerini kabul etti. Personelin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Kurtulmuş, sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

https://twitter.com/NumanKurtulmus/status/1930238178264281343

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, “Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Gazi Meclisimizde birlikte görev yaptığımız kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Tüm personelimize ve ailelerine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.