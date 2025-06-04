Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı isale hattı çalışmalarını hızlandırdıklarını ve projenin bitiş tarihini 9 ay öne çektiklerini açıklayarak, “Eylül ayı başında Bursalılara Çınarcık Barajı’ndan gelen suyu vermiş olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Kayapa ve Geçit şantiye sahalarını ziyaret etti.

İlk olarak, Çınarcık Barajı’ndan kente içme suyunu taşıyacak olan Kayapa’daki isale hattı çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Bozbey’e, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri de eşlik etti. Daha sonra Geçit Mahallesi’nde Hamitler çöplüğünden gelen sızıntı sularını arıtma tesisine yönlendirecek altyapı hattını gezen Başkan Bozbey, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“PROJENİN BİTİŞ SÜRECİNİ 9 AY ÖNE ÇEKTİK”

Çınarcık Barajı suyunun kente ulaşımını sağlayacak olan isale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarını yerinde takip ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, projede yoğun mesai sarf eden tüm çalışanlara ve yöneticilere teşekkür etti.

Bursalıların su sıkıntısı yaşamamasını arzuladıklarını belirten Başkan Bozbey, “Yaptığımız görüşmeler sonucunda projenin bitiş sürecini 9 ay öne çektik. Ekiplerimiz çalışmanın tamamlanması için gece gündüz çalışıyor. İsale hattının yanında arıtma tesisini de yakın süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm ara bağlantıları hızlı bir şekilde sağlayarak Eylül ayı başında Bursalılara Çınarcık Barajı’ndan gelen suyu vermiş olacağız. Barajlarımızdaki su ile birlikte Bursalılar su sorunu yaşamayacak. Bursa’nın su sorunu yaşaması için önemli tedbirler alıyoruz ve kararları uyguluyoruz. Bursa, önümüzdeki süreçte su sorunu yaşamayan kentlerin başında gelecek” dedi.