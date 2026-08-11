ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında andı.

Bakanlığın paylaşımında, 'İyi ki varsın Eren: İyi ki varsın Ferhat Astsubay:' ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, 9 yıl önce Maçka'da vatan sevgisi ve fedakârlığın unutulmaz bir örneğinin yaşandığı belirtilerek, Eren Bülbül ile onu korumak için canını ortaya koyan Ferhat Gedik'in aziz hatırasının milletin yüreğinde yaşamaya devam edeceği vurgulandı.