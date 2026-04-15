TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası krizler karşısında adaletsizliklere karşı durduğunu belirterek, iklim değişikliği ve şehirleşme konularında küresel iş birliği çağrısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında İstanbul'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı 5. Konferansı'nda konuştu.

Konuşmasında Bağlantısızlar Hareketi'nin tarihsel rolüne değinen Kurtulmuş, hareketin savaşlar, çatışmalar ve küresel adaletsizlikler karşısında sessiz kalmadığını ve kalkınma çabalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kurtulmuş, günümüzde artan küresel krizler, kutuplaşma ve uluslararası sistemdeki zayıflamalara dikkat çekerek, sorunların ancak çok taraflı iş birliği ve dayanışma ile çözülebileceğini vurguladı.

Konferansın temasının 'iklime dayanıklı şehirleşme' olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şehirlerin iklim değişikliği ve çevresel baskılara karşı daha dirençli hale getirilmesinin zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından afetlere ve iklim kaynaklı risklere karşı çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin, 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecinde iklime dirençli şehirleşmeyi öncelikli gündem maddeleri arasında değerlendirdiğini aktardı. Kurtulmuş, parlamentoların bu süreçte yasal çerçevelerin güçlendirilmesi ve iklim politikalarının etkin uygulanması açısından kritik rol üstlendiğini de vurguladı.

Toplantıya çok sayıda ülke temsilcisinin yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Başkanı Sahiba Gafarova ile Tulia Ackson da katıldı.