Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, olayların yalnızca bireysel düzlemde değil; dijitalleşme, sosyal çevre ve değer erozyonu bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya yol açan olaylara ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Bahçeli, söz konusu hadiselerin 'sığ, yüzeysel ve tek boyutlu' yorumlarla ele alınamayacağını belirterek, olayların tüm yönleriyle, serinkanlı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Kontrolsüz dijitalleşme, sosyal medyanın denetimsiz etkisi ve akran zorbalığının çocukların ruh dünyasında ciddi tahribatlar oluşturduğuna dikkat çekilen yazılı açıklamada Bahçeli, gençlerin gerçek ile sanal arasındaki sınırları giderek daha fazla bulanıklaştırdığına vurgu yapıldı.Bahçeli, özellikle ergenlik çağındaki bireylerin dijital ortamların etkisiyle gerçekliği hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğiliminin arttığını belirterek, bunun toplumsal açıdan risk oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olacağı ifade edilerek, sosyal çevre, dijitalleşme ve değer kaybının da mutlaka sorgulanması gerektiği vurgulandı. Yetkili kurumların süreci devlet ciddiyeti içinde yürütmesi gerektiğini belirten Bahçeli, olaylar üzerinden yapılan 'günübirlik siyasi yorumların' hakikatin üzerini örtebileceğini dile getirdi. Devlet Bahçeli, açıklamasının sonunda Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, yaşanan acıların milletçe derin bir üzüntü yarattığını ifade etti.