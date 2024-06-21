Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda hayırseverler tarafından getirilen kurban paylarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA)- Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında hayata geçirdiği fiziki yatırımlara ilave olarak Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle de vatandaşların takdirini kazanan ve yerel yönetimlere örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı.

Evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sıcak yemek, ev temizliği ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve DermanKart Giyim Mağazası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda hayırseverler tarafından getirilen kurban paylarını da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinin gıda deposunda toplanan paylar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim edildi. Vatandaşlar, sağlanan destekler için Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlere teşekkür etti.