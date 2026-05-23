9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle her bayram yaşanan trafik yoğunluğu başladı.
DÜZCE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatilini açıklamasının ardından tatilcilerin yola çıkması, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle İstanbul ile Ankara arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde araç yoğunluğu zaman zaman trafiği tıkanma noktasına getirdi.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.