Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarında yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla önemli uyarılarda bulundu.

DÜZCE (İGFA) - Komutanlıktan yapılan açıklamada, seyahat boyunca sürücü ve araç içerisindeki tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının, olası kazalarda can kayıpları ve yaralanmaların önlenmesinde en etkili unsur olduğu vurgulandı.

Sürücülerin hız sınırlarına uyması, yol, hava ve trafik durumuna göre araç kullanması ve öndeki araçla takip mesafesini korumasının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, dikkat dağınıklığını önlemek için seyir halinde cep telefonu ve benzeri dijital cihazların kesinlikle kullanılmaması, iletişimin mola yerlerinde sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yorgunluk ve uykusuzluğun neden olabileceği kazaların önüne geçilmesi için uzun yolculuklarda sürücülerin her 2 saatte veya 200 kilometrede bir en az 15 dakika dinlenme molası vermesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Trafik ekiplerinin bayram süresince güzergahlar boyunca görev yapacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin ekiplerin talimatlarına, trafik levhalarına ve ışıklı işaret cihazlarına eksiksiz riayet etmesi istendi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca bayram süresince trafik tedbirlerinin azami sayıda ekiple uygulanacağı ve denetimlerde öncelikle vatandaşların trafik konusunda bilgilendirilmesinin esas alınacağı bildirildi.

Açıklamada, 'Trafik kuralları hayatın korunması için konulmuştur ve hiçbir varış noktası insan hayatından daha değerli değildir.' ifadelerine yer verilerek, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.