Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde eden organizatörlerin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küplü beldesi mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 9 farklı uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.