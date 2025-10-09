Antalya'da geçtiğimiz yıl Bağsaray Köyü'ne iki kütüphane kazandıran Kumluca Yörük Türkmen Derneği, bu yıl da çocukların mutluluğu için sosyal sorumluluk projesi düzenledi.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı, eski adı Arvallı olan Bağsaray Köyü'nde köylülerin gayretiyle açık kalan köy okuluna geçtiğimiz yıl Kumluca Yörük Türkmen Derneği tarafından anlamlı bir bağış yapılmıştı. Dernek, dünya klasikleri arasından seçilen 4 bin kitabı köye kazandırarak emekli öğretmen Fevzi Karagünlü ile Hüseyin ve Emine Uğurel adına iki ayrı kütüphane kurmuştu.

Bu yıl da sosyal dayanışma örneğini sürdürdüklerini belirten dernek yetkilileri, 'Köyümüzün eğitim mücadelesine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Dernek, bu kez Kumluca'da uzun yıllardır hizmet veren Bayan Kuaförü ve Aden Kids Oyun Evi iş birliğiyle çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, çocukların saç bakımı ve tıraşları ücretsiz yapıldı; ayrıca kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı, etkinliğin amacının çocuklara hem mutluluk hem de farkındalık kazandırmak olduğunu belirterek, 'Birlikte hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi bir kez daha gördük. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.' dedi.

Yerel halk tarafından da büyük takdir toplayan etkinlik, hem sosyal sorumluluk bilincini hem de dayanışma ruhunu güçlendirdi.