ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre tavuk eti üretimi 232 bin 63 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 920 milyon 705 bin adet olarak gerçekleşti.

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1 ve tavuk eti üretimi yüzde 0,2 yükseldi. Ocak-mart döneminde ise yumurta üretimi yüzde 16,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3 ve tavuk eti üretimi yüzde 2,3 artış gösterdi. Aylık bazda değerlendirildiğinde, şubat ayında 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 1,9 artışla 232 bin 63 tona yükseldi. Tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 820 milyon 502 bin adetten yüzde 5,5 artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adede çıktı.