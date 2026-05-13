İSTANBUL (İGFA) - İranlı yetkililerin son açıklamalarıyla birlikte Kızıldeniz'de yer alan Babülmendep Boğazı'na ilişkin güvenlik endişeleri yeniden gündeme geldi. Gelişmeler, küresel ticaretin kritik geçiş noktalarında artan jeopolitik riskleri tartışmaya açtı.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, deniz taşımacılığı ve lojistikte artan risklerin sigorta sektörüne doğrudan yansıdığını belirtti. Çiftçi, UNCTAD verilerine göre dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının deniz yoluyla taşındığını hatırlatarak, kritik su yollarının giderek daha kırılgan hale geldiğini ifade etti.

Çiftçi ayrıca Reuters'ın 2025 değerlendirmelerine atıf yaparak, Hürmüz Boğazı'ndan küresel petrol ihracatının yaklaşık yüzde 34'ünün geçtiğini ve bu bölgelerde yaşanacak olası aksaklıkların küresel tedarik zincirlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Kızıldeniz, Babülmendep, Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik risklerin yoğunlaştığı hatlar olduğuna dikkat çeken Çiftçi, savaş riski ve politik risk teminatlarının yanı sıra yük sigortası ve gecikme poliçelerinde önümüzdeki dönemde çift haneli prim artışlarının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Tedarik zincirlerinin dayanıklılığının önemine vurgu yapan Çiftçi, rota değişiklikleri ve uzayan sefer sürelerinin hem maliyetleri hem de sigorta primlerini artırdığını belirterek, şirketlerin artık alternatif rota planlaması ve risk yönetimini birlikte ele alması gerektiğini ifade etti. Çiftçi, riskli bölgelerde tek tip fiyatlama döneminin sona ereceğini, rota, yük türü ve güvenlik koşullarına göre farklılaşan sigorta modellerinin öne çıkacağını söyledi. Ayrıca gecikme teminatlı poliçelere olan talebin arttığını ve gecikmenin artık önemli bir finansal risk olarak değerlendirildiğini aktardı.

Türkiye'nin lojistikte önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu da vurgulayan CEO Murat Çiftçi, sigorta penetrasyonunun aynı hızda artmamasının sektörde 'koruma açığı' oluşturduğunu ifade ederek bütünleşik risk yönetiminin önemine dikkat çekti.